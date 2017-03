Lega Pro, Lupa Roma: Rosato crede nell'impresa salvezza

". Parole e musica quelle pronunciate da, direttore generale della. Lo 0-0 rimediato contro ilnon ha sovvertito i piani salvezza dei capitolini: "Abbiamo affrontato la partita con il giusto atteggiamento - ha detto Rosato - cercando di sbagliare il meno possibile. I ragazzi sanno benissimo che in questo momento non possiamo più sbagliare nulla". La salvezza diretta dista solo tre lunghezze, ma: "Tutte le squadre vanno al massimo per ottenere più punti possibili. Il nostro cammino, nelle prossime giornate, è difficilissimo però noi".