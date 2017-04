Lega Pro, girone A: Lupa e Racing, sfida tra cugine

Cremonese ed Alessandria: anche nei bassi fondi della classifica la lotta è serratissima. In particolar modo quella tra Lupa e Racing, cugine di Roma e chiudifila del girone A di Lega Pro: rispettivamente penultima e ultima in classifica a quota 31 e 29 punti, le due formazioni capitoline sono in competizione per evitare la retrocessione diretta in Serie D. Entrambe, ormai, non hanno più alcuna possibilità di centrare la salvezza diretta, motivo per cui il "minor male" sarebbe la qualificazione ai playout.

La Lupa Roma è a digiuno di vittorie da nove partite consecutive e, dopo essere rimasta per diversi mesi in lizza per la salvezza diretta, è sprofondata al penultimo posto: le prossime due partite vedranno la squadra di Di Michele confrontarsi contro Alessandria in casa e Carrarese in trasferta. La Racing, invece, negli ultimi mesi non è riuscita a sopperire ad un girone d'andata disastroso: le ultime speranze di post season sono relegate sulla sfida casalinga contro la Pistoiese, dove in caso di vittoria gialloverde e contemporaneo ko della Lupa contro l'Alessandria, potrebbe esserci il sorpasso. L'ultimo turno, invece, vedrà i ragazzi di Mattei protagonisti allo Zini contro la Cremonese. Entrambe le romane dunque avranno davanti a sé una partita quasi proibitiva e un'altra più abbordabile.