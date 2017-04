Lega Pro girone A, Lupa Roma-Arezzo 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Lupa Roma-Arezzo 0-1 giocata oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Galli.



Zampata finale dell'Arezzo: al Galli gli amaranto superano di misura (1-0 il finale) una Lupa Roma ordinata e volenterosa. La partita regala poche emozioni: nel primo tempo le uniche occasioni capitano sui piedi di Polidori e Baldassin, mentre nella ripresa gli amaranto premono sull'accelleratore e prendono di mira Bremec, protagonista di un'ottima prestazione. Al 72' Moscardelli si conquista un penalty che poi sciupa calciando alto, poi all'87' la Lupa crolla: sugli sviluppi di corner, Luciani svetta di testa e porta in vantaggio gli amaranto. Sottili vola a quota 64 punti in classifica, mentre per Di Michele è la settima partita consecutiva senza vittorie.



LUPA ROMA-AREZZO 0-1



MARCATORE: 87’ Luciani.

LUPA ROMA: Bremec, Rosato, Celli, La Camera, Fofana, Baldassin, Scicchitano (56’ D’Agostino), Cafiero, Antonelli, Corvesi, Da Silva (69’ Iadaresta). A disp. Brunelli, Garufi, Proia, Aloi, Mastropietro, Cafiero, Gigli, Mazzarani, Svidercoschi. All. Di Michele.

AREZZO: Borra, Muscat, Sabatino, Corradi, Moscardelli, Yamga (69’ Luciani), Polidori, Cenetti (79’ Erpen), Bearzotti, Rosseti, Arcidiacono (85’ D’Ursi). A disp. Garbinesi, Masciangelo, Demba, Pape, Ba, Farelli. All. Sottili.

ARBITRO: Provesi di Treviglio.

