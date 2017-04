Lega Pro girone A, Lupa Roma-Alessandria 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Lupa Roma-Alessandria 1-1 giocata oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Galli.



Alessandria, quanti rimpianti: i grigi al Galli vengono fermati dalla Lupa Roma (1-1 il finale), non approfittando dello stop della Cremonese a Livorno. La partenza dei grigi è ottima: al 9' Evacuo finalizza un calcio di rigore conquistato da Iocolano, mentre pochi minuti più tardi Gonzalez sfiora il raddoppio. Al 36', però, i locali si risvegliano e pareggiano con Gigli che insacca dopo la torre di Mazzarani. Nel secondo tempo entrambe le squadre premono sull'acceleratore alla ricerca della rete: l'occasione più importante capita sulla testa di Celjak che colpisce la traversa. La squadra di Di Michele viene raggiunta in classifica dai cugini della Racing Roma, mentre l'Alessandria aggancia la Cremonese ma rimane seconda a causa degli scontri diretti.



LUPA ROMA-ALESSANDRIA 1-1



MARCATORI: 9’ rig. Evacuo (A), 36’ Gigli (L).

LUPA ROMA: Bremec (86’ Brunelli), Rosato, Sfanò, La Camera, Garufi, Mastropietro (71’ Baldassin), Cafiero, Corvesi, Gigli, Mazzarani (80’ Celli), Iadaresta. A disp. Valotti, Proia, Fofana, D'Agostino, Aloi, Scicchitano, Antonelli, Cavagna, Svidercoschi. All. Di Michele.

ALESSANDRIA: Vannucchi, Celjak, Cazzola (73’ Nicco), Iocolano (68’ Rosso), Piccolo, Marras, Gonzalez, Sosa, Barlocco (76’ Bocalon), Branca, Evacuo. A disp. La Gorga, Manfrin, Mezavilla, Piana, Rosso, Fischnaller, Gozzi. All. Pillon.

ARBITRO: Dionisi di L'Aquila.



: ammoniti Gigli (L), Cazzola, Barlocco, Celjak (A).