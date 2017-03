Lega Pro, girone A: Lucchese, rescissione consensuale per Ballardini

Divorzio prematuro tra la Lucchese e Ballardini: attraverso una nota ufficiale la società toscana ha comunicato di aver sottoscritto in data odierna l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con centrocampista rossonero. Ballardini quest'anno ha timbrato una sola presenza con le pantere, subentrando all'80' nel match contro il Tuttocuoio disputato il 28 gennaio e conclusosi 3-1. Il giocatore nato a Cesena era tornato a Lucca in estate, dopo la positiva esperienza in prestito al Ghivizzano Borgo a Mozzano (Serie D).



La Lucchese, inoltre, ha ringraziato il calciatore per l'impegno profuso,