Lega Pro, girone A: Lucchese, Lopez entusiasta del ritorno in panchina

A Lucca è ricominciata l'era Giovanni Lopez. Dopo la breve parentesi della scorsa stagione, la Lucchese ha deciso di ripuntare su di lui per sostituire Galderisi e accciuffare un piazzamento playoff. Queste le sue dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa di presentazione: "Ho apprezzato il progetto che mi è stato proposto, sono contentissimo di essere tornato, perché penso di aver fatto un ottimo lavoro lo scorso anno e vorrei proseguire su quella strada, trovo una squadra molto diversa perché questa, e non me ne vogliano i ragazzi che ho allenato prima, è molto più competitiva". Sulle prospettive per la stagione corrente: "L'obiettivo della società è quello di far bene, io sono venuto qui per cercare, con le mille difficoltà che ci sono, di centrare i play-off. Dovrò parlare con i ragazzi, soprattutto con i più grandi, per capire tante cose, perché ora abbiamo 4 partite in pochi giorni e non avrò nemmeno il tempo di provare qualcosa in allenamento".



esonero dello scorso anno: "Pensavo di non aver demeritato, poi le cose sono andate come sono andate e mi era rimasto l'amaro in bocca. Ricordo che sono andato via con la media di 1,5 punti a partita, che è una media play-off".

Il direttore sportivo Antonio Obbedio si è soffermato sull'esonero di Galderisi, non risparmiandosi qualche frecciatina: "I motivi sono molteplici, ci sono stati dei dissidi sia a livello tecnico che a livello comportamentale. Inoltre, siccome nel calcio contano i numeri, nelle ultime otto partite la Lucchese ha raccolto solo sei punti, questo non va bene e non è in linea con i nostri obiettivi".