Lega Pro girone A, Lucchese-Carrarese 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Lucchese-Carrarese 2-0 giocata oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Porta Elisa.



Il derby del Porta Elisa tra Lucchese e Carrarese si colora di rossonero: la squadra di Lopez dopo la sconfitta di Cremona torna al successo (2-0 il finale) e fa un altro passo verso i playoff. Il mattatore del match è Fanucchi che nella prima frazione, con una splendida doppietta, attecchisce gli ospiti: al 8' finalizza un perfetto contropiede con un preciso piatto destro, mentre al 25' raddoppia con un diagonale chirurgico. La squadra di Firicano nella ripresa attacca ma senza fortuna: la rincorsa salvezza dei gialloazzurri subisce così una brutta battuta d'arresto.



LUCCHESE-CARRARESE 2-0



MARCATORI: 8’ Fanucchi, 25’ Fanucchi.

LUCCHESE: Nobile, Tavanti, Capuano, Mingazzini (78’ Merlonghi), Fanucchi, Nolè, Bruccini, Espeche, Gargiulo (91’ Cecchini), De Feo (67’ Raffini), Dermaku. A disp. Di Masi, Brusacà, Maini, D'Auria, Bragadin, Cannoni, De Martino. All. Lopez.

CARRARESE: Lagomarsini, Foglio, Rosaia (69’ Bastoni), Massoni, Floriano, Miracoli (81’ Cais), Cristini, Galloppa, Finocchio (59’ Rolfini), Dell'Amico, Gentili. A disp. Greci, Saloni, Petermann, Benedini, Migliavacca, Torelli, Marabese, Massaro. All. Firicano.

ARBITRO: Prontera di Bologna.



: ammoniti Mingazzini (L), Gentili (C).