Lega Pro, girone A: è allarme in casa Lucchese

"Dobbiamo arrivare al più presto alla quota salvezza. Non possiamo prendere in giro la gente". A leggere queste dichiarazioni mai si potrebbe pensare che a pronunciarle sia stato Giuseppe Galderisi, tecnico della Lucchese sesta in classifica nel girone A. Ma, alla luce degli ultimi avvenimenti, il messaggio inviato dall'allenatore rossonero non è di certo campato per aria: la motivazione dell'allarme lanciato dal "Nanu" è riconducibile, infatti, alle ultime mosse sul mercato che hanno mutato e indebolito la rosa. In poche settimane i toscani hanno perso due elementi di spicco come Giovanni Terrani e Francesco Forte, trasferitesi in blocco al Perugia, squadra del campionato di Serie B: due perdite di un peso specifico notevole che, sommate ad altre cessioni, ne rischiano di compromettere le ambizioni d'alta classifica.



Nonostante tutte le problematiche societarie, che hanno tra l'altro provocato un punto di penalizzazione, la Lucchese ha sinora condotto una stagione di primissimo livello: le pantere rossonere, difatti, si ritrovano in lizza per un piazzamento playoff in virtù dei 32 punti raccolti in 22 partite, che ne hanno fatto una vera e propria outsider. Stante la situazione attuale, il quesito sorge spontaneo: la Lucchese riuscirà in questa seconda metà di stagione a sopperire alle penurie originate dal mercato invernale e a puntare ai playoff?