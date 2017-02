Lega Pro, girone A: Livorno, è svanita la magia del Picchi?

Picchi nelle ultime partite è diventato terra di conquista per gli avversari. In meno di un mese prima il Como e poi la Giana Erminio, infatti, sono riusciti a sbancare Livorno: se gli azzurri sono stati i primi ad inviolare l'Ardenza, la squadra di Albè ha reso il precedente indizio una sentenza irrevocabile. Solo la vittoria interna sull'Olbia del 12 febbraio ha spezzato questo trend negativo.

E pensare che i ragazzi di Foscarini nella prima metà di stagione hanno costruito sul fattore campo le proprie fortune: rimanendo imbattuto per ben undici partite, infatti, il Livorno ha dato il là al disperato inseguimento all'Alessandria, che ora diventa, come il noto film, una missione (quasi) impossibile.