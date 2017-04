Lega Pro, girone A: il Livorno replica a Di Masi

L'avvicinamento al prossimo weekend di campionato si: le dichiarazioni rilasciate sabato dal presidente dell'Luca, in cui invitava i giocatori dela non fare alcun calcolo in vista della partita contro la, non sono andate giù alla società amaranto. "In riferimento alle dichiarazioni del Presidente dell'U.S. Alessandria Calcio rilasciate nel post gara di Alessandria-Renate del 22/4/2017,. In merito a quanto sopra non ci sarà alcuna dichiarazione da parte dei tesserati dell' A.S.Livorno Calcio", questa la nota rilasciata dai labronici sul proprio sito ufficiale.