Lega Pro, girone A: Livorno in caduta libera

Livorno in caduta libera: dopo aver indirizzato nella carreggiata giusta una stagione partita con qualche singhiozzo di troppo, la squadra di Foscarini sta gettando al vento quanto di buono fatto da novembre a gennaio. Nelle ultime cinque partite sono arrivate tre sconfitte e due pareggi: se il primo posto ormai è pura utopia, anche la Cremonese (-9) sta prendendo il largo, così come l'Arezzo che, con la vittoria di sabato nello scontro diretto, ha soffiato il terzo posto ai labronici.

Un altro dato allarmante riguarda i gol realizzati: nelle ultime quattro partite, infatti, il Livorno è rimasto a secco. Foscarini adesso dovrà cominciare a guardarsi anche alle spalle: Giana Erminio e Piacenza, rispettivamente quinta e sesta forza del girone, stanno correndo a velocità elevatissime e si sono avvicinate sensibilmente alle posizioni d'alta classifica. Per non scivolare ancora più in basso, sarà dunque necessario aprire il paracadute e interrompere questa lenta e rovinosa caduta.