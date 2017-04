Lega Pro, girone A: Livorno, Foscarini accusa i suoi

Livorno continua a toppare: nell'ultimo turno contro la Lupa Roma, i labronici sono incappati in un deludente pareggio che non fa altro che complicare la corsa al terzo posto, attualmente presieduto dall'Arezzo. Nelle ultime otto partite la squadra di Foscarini ha raccolto solo due vittorie: un deciso rallentamento che ha permesso anche alla strepitosa Giana Erminio di Albè di poter avvicinarsi sensibilmente alle zone alte della classifica.

Claudio Foscarini, nel post partita, ha richiamato severamente i suoi: "Nell'ultima parte del confronto me lo sentivo che avremmo incassato il gol. Abbiamo giocato con leggerezza e superficialità. Un atteggiamento totalmente sbagliato e purtroppo non è la prima volta che accade questo. Purtroppo, però, l'ho visto solo io dalla panchina - prosegue l'allenatore veneto - i giocatori non se ne sono resi conto e per questo motivo che alla fine il risultato ci punisce giustamente".