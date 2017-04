Lega Pro girone A, Livorno-Cremonese 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Livorno-Cremonese 1-0 giocata oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Picchi.



Sconfitta indolore per la Cremonese: allo stadio Picchi la squadra di Tesser cade contro il Livorno (1-0 il finale), ma mantiene il primo posto in virtù del vantaggio negli scontri diretti sull'Alessandria. I grigiorossi partono subito forte e al 23' sciupano l'occasione più grande della partita: Borghese trattiene Scappini in area, l'arbitro concede il penalty, ma Mazzoni ipnotizza dal dischetto Maiorino. I labronici, a sorpresa, pungono al 54': Maritato approfitta di un incomprensione tra Marconi e Ravaglia, salta il portiere avversario e segna a porta vuota. I grigiorossi negli ultimi minuti provano il tutto per tutto, colpiscono due legni con Scarsella ma alla fine cedono: la formazione di Foscarini con questo successo sale a quota 66 punti e scavalca l'Arezzo.



LIVORNO-CREMONESE 1-0



MARCATORE: 54’ Maritato.

LIVORNO: Mazzoni, Toninelli, Borghese, Lambrughi, Gasbarro (50’ Benassi), Giandonato, Luci (60’ Marchi), Valiani, Venitucci (82’ Calil), Maritato, Vantaggiato. A disp. Vono, Romboli, Morelli, Galli, Gemmi, Murilo, Ferchichi, Dell'Agnello. All. Foscarini.

CREMONESE: Ravaglia, Salviato (73’ Scarsella), Canini, Marconi, Ferretti, Porcari (56’ Perrulli), Pesce, Cavion, Maiorino, Brighenti, Scappini (65’ Stanco). A disp. Bellucci, Galli, Lucchini, Talamo, Moro, Bastrini, Procopio, Belingheri, Redolfi. All. Tesser.

ARBITRO: Pillitteri di Palermo.



: ammoniti Mazzoni (L), Ferretti, Maiorino (C).