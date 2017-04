Lega Pro, girone A: Livorno, calci di rigore fatali

Livorno, la maledizione continua: la fortuna quest'anno non ne vuole proprio sapere di sorridere ai labronici. Tanti infortuni, ma anche una buona dose di malasorte, soprattutto dagli undici metri: nessuno, infatti, ha sbagliato lo stesso numero di rigori della squadra di Foscarini. Il penalty calciato fuori da Vantaggiato nell'ultima sfida contro il Pontedera ha portato a cinque il numero di calci di rigore falliti dagli amaranto: il centravanti ex Padova, precede Murilo, Maritato (due errori) e Calil. Questi abbagli hanno avuto un'incidenza notevole sul cammino dei toscani: nelle cinque partite macchiate da errori dal dischetto, infatti, il Livorno ha racimolato la miseria di due sconfitte e tre pareggi.

A tal riguardo, il commento di Claudio Foscarini al termine di Pontedera-Livorno è stato piuttosto eloquente: "Forse non dovrei più farli provare anche in allenamento. Durante le sedute calciamo spesso dagli undici metri ed anche con buoni risultati, poi in partita falliamo".