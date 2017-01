Lega Pro, girone A: Livorno, dal Bari arriva Francesco Valiani

Il Livorno ha ufficializzato l'acquisto di Francesco Valiani: l'esterno 36enne rilevato dal Bari ha deciso di sposare la causa amaranto, motivato dalla possibilità di aiutare i labronici a raggiungere l'obiettivo promozione. Foscarini può sorridere per l'acquisto del jolly pistoiese: nonostante l'anagrafe, Valiani negli ultimi anni ha mostrato, oltre che ad una grande duttilità tattica, anche un'ottima affidabilità: prerogative che molto comodo potranno fare al tecnico veneto.

La carriera di Valiani parla da sé: il neo acquisto amaranto, infatti, ha vestito in Serie A le maglie di Bologna, Parma e Siena collezionando 150 presenze e siglando anche 5 gol. In questi ultimi sei mesi con i galletti, è sceso in campo 17 volte accumulando 1196'. In Toscana vestirà la maglia numero 7.