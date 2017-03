Lega Pro: gli orari delle ultime due giornate

Come già comunicato in un primo momento, la Lega conferma che le partite delle ultime due giornate di campionato si disputeranno alla stessa ora, relativamente ad ogni singolo girone. Nella 37esima giornata il girone A (sabato 29 aprile) scatterà alle 16.30, mentre il girone B e il girone C (domenica 30 aprile) giocheranno rispettivamente alle 17.30 e alle 14.30. Nella 38esima giornata il girone A (sabato 6 maggio) scenderà in campo alle 16.30, mentre il girone B e il girone C (domenica 7 maggio) partiranno alle 14.30 e alle 17.30.



La Lega, inoltre, ha disposto che "per esigenze strettamente connesse alladel campionato, viene ridotto a soliprimi il periodo massimo diconsentito alle squadre per la presentazione in campo nelle ultime due giornate di campionato. Viene data altresì facoltà agli arbitri designati dila gara di categoria inferiore che eventualmente fosse disputata sullo stesso campo e la cui prosecuzione pregiudicasse l’applicazione della disposizione sopra citata".