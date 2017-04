Lega Pro, girone A: Giana Erminio, il sogno playoff è realtà

Ladi campionato ha rilasciato un verdetto significativo: la, per la prima volta nella propria storia, si è aritmeticamente qualificata aidi. Il pareggio di Arezzo e la concomitante sconfitta delhanno permesso alla formazione lombarda di mettere tra sé e l'undicesimo posto un gap di quindici punti e, dunque, di tagliare precocemente il traguardo che porta alla post season.: i biancazzurri, dopo la pausa invernale, hanno raccolto un totale di, frutto di nove vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Con ancora quattro partite da disputare, la formazione di Albè ha già ampiamente: nel 2014/15, infatti, chiuse l'anno a quota 45 punti, mentre nel 2015/2016 non andò oltre i 42, ad oggi ne conta già 60. Simbolo delladi un club che, sino cinque anni fa, militava in