Lega Pro girone A, Giana Erminio-Pro Piacenza 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Giana Erminio-Pro Piacenza 1-2 giocata oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Città di Gorgonzola.



Exploit del Pro Piacenza: i rossoneri espugnano il Città di Gorgonzola imponendosi sulla Giana Erminio (1-2 il risultato finale). Apre le danze Pesenti al 17' che sfrutta il servizio di Musetti e da posizione ravvicinata trafigge Viotti. Nel secondo tempo i lombardi entrano in campo con un altro piglio e al 48' ristabiliscono la parità con Bruno che riceve da Augello e di testa batte Fumagalli. L'inerzia si sposta dalla parte dei locali che colpiscono una traversa con Iovine per poi, nel momento di maggiore spinta, tornare sotto: Musetti, infatti, all'82' gela la squadra di Albè con una grande conclusione da posizione defilata che permette ai piacentini di ritornare al successo e di volare a quota 48 punti.





MARCATORI: 17' Pesenti (P), 48' Bruno (G), 82' Musetti (P).

GIANA ERMINIO: Viotti, Rocchi (61' Ferrari), Bonalumi, Montesano, Iovine, Pinto, Biraghi, Augello, Chiarello (45'+4' Appiah), Okyere (75' Greselin), Bruno. A disp. Sanchez, Tremolada, Sosio, Marotta, Capano, Perna. All. Albè.

PRO PIACENZA: Fumagalli, Calandra, Belotti, Bini, Sane, Rossini, Pugliese (45'+4' Girasole), Aspas (77' Manganelli), Barba (32' Bazzoffia), Pesenti, Musetti. A disp. Bertozzi, Sall, Bianco, Martinez, Cardin, Gomis, Avanzini, Cassani, Pozzi. All. Pea.

ARBITRO: Capraro di Cassino.

NOTE: ammoniti Augello, Pinto, Okyere, Bonalumi (G), Calandra, Sane, Belotti, Fumagalli (P).