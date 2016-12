Lega Pro, girone A: la migliore Giana Erminio degli ultimi tre anni

Società sana, squadra solida e tecnico di spessore: mediante la miscela di questi tre elementi è nata la favola della Giana Erminio, piccola realtà del calcio nostrano che, in Lega Pro, sta incantando tutti con l'oculata politica dei "piccoli passi". La squadra di Gorgonzola, terminato il girone d'andata, ha raggiunto un altro record, toccando quota 27 punti dopo 19 giornate, come mai accaduto prima da quando si è insediata tra i professionisti tre anni fa. Nella stagione d'esordio, infatti, si fermò a 23 e in quella seguente a 24, sintomo di un costante processo di crescita che ha portato i lombardi a conquistarsi nel girone A una reputazione di tutto rispetto.





I biancoazzurri hanno acquisito nel tempo la fama di "mina vagante", di realtà in grado di impensierire chiunque, in virtù di una valida struttura di gioco, smussata nei minimi particolari da Cesare, tecnico, ormai, di prim'ordine. Il rispetto e il timore che ha suscitato la Giana è palpabile anche nelle parole rilasciate settimana scorsa, in esclusiva per Datasport, da Giuseppe, tecnico della Lucchese, che ha indicato i biancoazzurri come. Un attestato di stima che certifica, una volta di più, la bontà del progetto Giana.