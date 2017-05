Lega Pro girone A, Giana-Erminio-Lucchese 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Giana Erminio-Lucchese 1-0 giocata oggi, sabato 6 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Città di Gorgonzola.



Sconfitta indolore per la Lucchese: i rossoneri cedono sul campo della Giana Erminio (1-0 il finale) ma si qualificano ai playoff. Ad accendere un primo tempo privo di emozioni è al 40' Okyere che, servito da Perna, spinge in rete trafiggendo Fumagalli. Il secondo tempo scorre senza particolari sussulti, eccezion fatta per il colpo di testa di De Feo disinnescato miracolosamente da Sanchez e per la traversa colpita da Fanucchi. La formazione di Albè con questo successo sigilla il quinto posto in classifica.