Lega Pro, girone A: Giana Erminio, l'intrusa tra le big

la Giana Erminio la vera sorpresa del girone A di Lega Pro. La creatura di Albè sta letteralmente volando: contro la Viterbese è arrivata la terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei partite. Uno score sensazionale per chi a inizio anno puntava ad una salvezza tranquilla e adesso veleggia al quinto posto in classifica con 46 punti all'attivo e un esiguo -4 rispetto a Livorno ed Arezzo.

La svolta è arrivata con l'arrivo dell'anno nuovo: nel 2017 i numeri raccontano di una Giana in grado di raccogliere in sette partite la bellezza di cinque vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. A dieci partite dal termine del campionato, la qualificazione ai playoff sembra ormai cosa fatta: non resta dunque che continuare a sognare, senza porsi limiti.