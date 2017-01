Lega Pro: Francesco Forte, il bomber che fa volare la Lucchese

Francesco Forte si è trasformato in pochi mesi da brutto anatroccolo a splendido cigno. Reduce da anni ricchi di difficoltà, il centravanti della Lucchese, con i suoi 15 sigilli in campionato, non solo si è aggiudicato il ruolo di momentaneo capocannoniere del girone A (mettendosi dietro l'accoppiata stellare Gonzalez-Bocalon) ma anche quello di giocatore più prolifico di tutta la Lega Pro. Arma (13 gol) e Caturano (14 gol), in testa nei gironi B e C, non sono riusciti ad eguagliare il collega rossonero, che nella stagione corrente sta trascinando i toscani nelle zone alte della classifica: il 23enne romano, infatti, ha la media di una rete ogni 123'.

Uno dei principali artefici di tale rinascita è, senza dubbio, Giuseppe Galderisi: il tecnico campano, infatti, ha rigenerato da cima a fondo il suo "pupillo", allontanandolo dai fantasmi del passato e mettendolo nelle condizioni di fare ciò che meglio gli riesce, ovvero i gol. E chissà che l'Inter, proprietaria del cartellino, non stia progettando per il prossimo futuro un ritorno alla base.