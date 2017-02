Lega Pro, girone A: Cremonese, la Serie B non è utopia

Cremonese è tornata a rigustare, proprio nella "partita della vita" contro l'Alessandria, lo squisito sapore della vittoria. Trattasi sicuramente non di un successo qualunque: allo Zini i grigiorossi, oltre ad aver rispolverato una grinta ed una qualità di gioco mai viste prima nel 2017, hanno riaperto di fatto il campionato, ricucendo in parte il distacco dalla vetta, ora lontana sei lunghezze. Inoltre, in caso di arrivo a pari punti, la squadra di Tesser sopravanzerebbe quella di Braglia in virtù del vantaggio negli scontri diretti

I lombardi hanno dunque dimostrato per l'ennesima volta che schiaffi dolorosi come quelli subiti a Piacenza, spesso si tramutano in reazioni travolgenti: difatti, dopo aver toccato il fondo, la Cremo è tornata in campo più "cattiva" che mai, con il mirino rivolto alla vetta e a quel sogno Serie B che, nonostante tutto, è ancora ampiamente alla portata.