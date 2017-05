Lega Pro, girone A: Cremonese-Racing Roma a rischio

"Ancora non è certo, ma". Antonio Pezone, presidente della, annuncia ai microfoni di gianlucadimarzio.com che con grande probabilità i gialloverdi non prenderanno parte all'ultimo turno di campionato,. La discriminante sono lenon assegnate ad alcune squadre: "Forse da qui a sabato usciranno:".Lo sfogo di Pezone continua: "Non ci sono più i presupposti per continuare questo tipo di calcio. C'è chi lo fa seriamente, nel rettangolo verde, e chi lo fa non pagando i contributi e gli stipendi.. Non va bene. A fare contratti milionari sono buoni tutti, ma bisogna anche mantenere fede agli impegni presi., e invece società come la mia che ne ha presentate di validissime. A noi non interessa rimanere in Lega Pro o giocare in D - prosegue il presidente capitolino - abbiamo l'intenzione di dimostrare che vogliamo un calcio libero e pulito dove deve essere il rettangolo di gioco a decidere chi deve vincere o meno. Ad armi pari.".