Lega Pro girone A, Cremonese-Racing Roma 3-2: tabellino e highlights. Diretta

Cremonese-Racing Roma 3-2 giocata oggi, sabato 6 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Zini.



Cremonese in B, Racing Roma in D: questo il verdetto che emerge dalla partita dello Zini, dove i grigiorossi si impongono per 3-2 al termine di una partita incredibile. Nel primo tempo non c'è storia: i padroni di casa passano in vantaggio al 3' con Scappini, abile nel trasformare in rete il servizio di Salviato e insaccare, per poi gestire il match senza problemi. Nella ripresa, però, i capitolini reagiscono: al 60' Ravaglia si rende protagonista di uno sfortunato autorete con la palla che gli carambola addosso dopo la conclusione deviata di Paparusso. Cinque minuti più tardi accade l'impensabile: Canini sgambetta Paparusso in area e causa un penalty che De Sousa trasforma freddamente. La squadra di Tesser, però, non ci sta e confeziona una strepitosa rimonta: al 67' Scappini, sugli sviluppi di corner, di testa ristabilisce la parità mentre Scarsella all'87', dopo un'azione convulsa, firma il gol del sorpasso, che vale la promozione in cadetteria.



CREMONESE-RACING ROMA 3-2



MARCATORI: 3' Scappini (C), 60' aut. Ravaglia (C), 59' rig. De Sousa (R), 67' Scappini (C), 88' Scarsella (C).

CREMONESE: Ravaglia, Salviato (65' Scarsella), Canini, Marconi, Procopio, Porcari (62' Stanco), Pesce, Cavion, Maiorino (56' Perrulli), Brighenti, Scappini. A disp. Bellucci, Galli, Ferretti, Bastrini, Lucchini, Redolfi, Moro, Belingheri, Talamo. All. Tesser.

RACING ROMA: Reinholds, Bigoni (45' Selvaggio), Ungaro, Vastola, Caldore, Paparusso, Massimo (70' D'Attilio), Maestrelli, Ricciardi, Corticchia (84' Pollace), De Sousa. A disp. Frison, Pollace, Macellari, Calì, Steri. All. Mattei.

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina.



: ammoniti Cavion (C), Ungaro, Corticchia (R).