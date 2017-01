Lega Pro, girone A: Cremonese, nel mirino c'è l'Alessandria

Cremonese è tutto pronto per la ripresa del campionato. Dopo aver concluso il 2016 con tre vittorie consecutive, i grigiorossi hanno approfittato di questa sosta per ricaricare le batterie in vista del duello ad alta quota con l'Alessandria di Braglia. Il periodo di crisi attraversato a cavallo tra novembre e dicembre sembra acqua passata per le tigri di Cremona: nelle ultime giornate antecedenti alla pausa invernale, infatti, la squadra di Tesser è riuscita a mangiare diversi punti alla capolista, portandosi a -5 e riaprendo così il girone A che, con l'annessa rinascita del Livorno, è pronto a regalare una seconda metà di stagione scoppiettante.

La società lombarda anche in sede di mercato non ha lasciato nulla al caso, accaparrandosi le prestazioni di Alessandro Bastrini e Alex Redolfi. Due difensori che vanno a consolidare un pacchetto arretrato il quale più di qualche volta ha mostrato il fianco proprio lì dove l'Alessandria ha costruito i propri successi con solo 15 gol incassati (sei in meno rispetto alla Cremonese). Detto ciò, è doveroso sottolineare come i grigi negli ultimi due anni siano sempre tracollati nel momento "clou" della stagione, palesando diverse amnesie soprattutto di carattere psicologico: che sia di buon auspicio per la banda di Tesser?