Lega Pro, girone A: Cremonese macchina da gol

Il segreto nascosto dietro al primato della Cremonese è l'attacco: i grigiorossi di Tesser, con 66 reti in 36 partite, sono la squadra con il maggior numero di gol realizzati nel girone A di Lega Pro. Segue l'Alessandria con cinque reti in meno all'attivo: nonostante le trentotto marcature del duo Bocalon-Gonzalez, i grigi si devono accontentare della seconda piazza, davanti alla sorprendente Giana Erminio di Albè, che chiude il podio con 55 reti realizzate. Arezzo e Livorno con 50 e 48 gol all'attivo pagano dazio rispetto alle prime della classe; sorprendente, infine, il terz'ultimo piazzamento del Renate, che vanta un magro bottino di 32 gol realizzati, solo sette in più rispetto alla Lupa Roma fanalino di coda.



Ecco la classifica completa dei gol segnati:



1° Cremonese: 66