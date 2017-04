Lega Pro girone A, Cremonese-Lupa Roma 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Cremonese-Lupa Roma 1-0 giocata oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Zini.



Vittoria sofferta per la Cremonese: allo Zini i grigiorossi superano di misura la Lupa Roma (1-0 il risultato finale). Nella prima frazione i padroni di casa dominano, creano occasioni ma non riescono ad infrange il muro costruito da Di Michele. Nella ripresa la partita è più combattuta, ma a spostare gli equilibri è Scappini al 65': l'attaccante, subentrato da pochi minuti, riceve da Maiorino, anticipa l'avversario e buca Bremec. Per la formazione di Tesser è la terza vittoria consecutiva: la Serie B diretta resta nel mirino.



CREMONESE-LUPA ROMA 1-0



MARCATORE: 65’ Scappini.

CREMONESE: Ravaglia, Salviato (53’ Perrulli), Canini, Marconi, Procopio, Porcari (69’ Redolfi), Pesce, Cavion, Maiorino, Brighenti, Stanco (58’ Scappini). A disp. Galli, Rossi, Stanghellini, Moro, Talamo, Scarsella, Ferretti, Bastrini. All. Tesser.

LUPA ROMA: Bremec, Corvesi, Sfanò (11’ Proia), Cafiero, Antonelli, Celli, Baldassin, Cavagna (60’ Mastropietro), Garufi (83’ Svidercoschi), D'Agostino, Iadaresta. A disp. Brunelli, Rosato, Valotti, Aloi, Scicchitano, Da Silva, Mazzarani. All. Di Michele.

ARBITRO: Pietropaolo di Modena.



ammoniti Procopio (C), Cavagna, Antonelli (L).