Lega Pro girone A, Cremonese-Lucchese 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Cremonese-Lucchese 1-0 giocata oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Zini.



La Cremonese passa l'esame di maturità: allo Zini i grigiorossi superano di misura la Lucchese (1-0 il finale) e mantengono la vetta della classifica. La formazione di Tesser non brilla particolarmente in termini di prestazione ma in virtù della magia di Maiorino al 27' (sinistro a giro appena dentro l'area) sblocca la partita, per poi gestirla e difenderla con ordine ed intelligenza. Per Giovanni Lopez è la prima sconfitta dal giorno del suo ritorno in rossonero: la lotta playoff si complica, mentre i grigiorossi fanno un altro passo verso la Serie B.



CREMONESE-LUCCHESE 1-0



MARCATORI: 27’ Maiorino.

CREMONESE: Ravaglia, Procopio, Salviato, Cavion, Brighenti, Maiorino (55’ Ferretti), Marconi, Porcari, Pesce (67’ Perrulli), Scappini (63’ Stanco), Canini. A disp. Bellucci, Galli, Lucchini, Stanghellini, Moro, Talamo, Scarsella, Bastrini, Redolfi. All. Tesser.

LUCCHESE: Nobile, Tavanti (85’ Bragadin), Capuano, Mingazzini (74’ D’Auria), Fanucchi, Nolè, Bruccini, Espeche, Gargiulo (46’ Raffini), De Feo, Dermaku. A disp. Di Masi, Brusacà, Merlonghi, Ronchi, Cannoni, De Martino. All. Lopez.

ARBITRO: Massimi di Termoli.



: ammoniti Dermaku, Espeche.