Lega Pro, girone A: Cremonese all'esame di maturità

Per la prima volta in stagione, lasi appresta ad affrontare una partita di campionato da. Dopo aver inseguito per tutto l'anno, i grigiorossi si sono spostati dall'altra parte della barricata, quella più agevole ma al contempo ricca di. In prima battuta la, prossima avversaria della squadra di, e di riflesso l', impegnata poche ore più tardi contro il, sono pronte infatti ad approfittare di ogni minima défaillance grigiorossa: trattasi dunque di un vero e proprio, in cui il margine di errore è ridotto al nocciolo. La formazione lombarda potrà comunque contare sull'appoggio di unovestito a festa, pronto a indossare la casacca del