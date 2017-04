Lega Pro girone A, Cremonese-Como 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Cremonese-Como 3-1 giocata oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 33a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Zini.



Lanon molla: i grigiorossi battono il(3-1) e rimangono a -3 dall'Alessandria capolista. Nel derby dello Zini i lariani non sfigurano eppure terminano il primo tempo sotto di due reti: Canini all'11' sugli sviluppi di corner eal 44' con un perfettoindirizzano la partita sul binario preferito da. Nella ripresa gli ospiti accorciano con, abile nell'appoggiare in rete un servizio di Di Quinzio, per poi incassare il 3-1 indi(doppietta). La squadra di, pur rimanendo in zona playoff, resta così bloccata a quota 46 punti.: 11' Canini (CR), 44' Maiorino (CR), 56' Bertani (CO), 64' Maiorino (CR).: Ravaglia, Procopio (59' Redolfi), Salviato, Cavion, Brighenti, Maiorino (69' Moro), Marconi, Porcari (74' Ferretti), Pesce, Scappini, Canini. A disp. Galli, Rossi, Stanco, Stanghellini, Talamo, Bastrini. All. Tesser.: Zanotti, Nossa, Briganti, Pessina, Di Quinzio, Bertani, Le Noci, Fietta (70' Cortesi), Marconi, Peverelli, Fissore (70' Cristiani). A disp. Crispino, Cicconi, Antezza, Cavalli, Piacentini, De Leidi, Sperotto, Damian. All. Gallo.: Valiante di Salerno.: ammoniti Pesce (CR), Di Quinzio (CO).