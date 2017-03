Lega Pro, girone A: Cremonese, un'altra occasione persa

Pontedera, potrebbe risultare fatale per la stagione della Cremonese. Uno stop, quello dello Zini, che consegue la sconfitta di Pistoia: l'Alessandria è ormai in fuga e l'obiettivo primo posto è quasi sfumato. A sette giornate dal termine del campionato, infatti, la strada si presenta tremendamente ripida e in salita e anche Attilio Tesser lo sa: "Nella parte finale di campionato non bisogna perdere punti, ora dobbiamo vincere a Siena sabato prossimo e sicuramente saranno decisive le tre partite in sette giorni che giocheremo la prossima settimana". Questo quanto dichiarato dal tecnico veneto al termine del pari contro i toscani.

Analizzando la stagione della Cremo, si evince come il vero problema sia stata la continuità: i lombardi troppo spesso hanno alternato a periodi positivi, altri decisamente negativi; e in un torneo spalmato su 38 giornate sono proprio costanza ed equilibrio le chiavi del successo. Per mantenere accesa una fiammella di speranza, a Siena non sono ammessi altri risultati se non la vittoria.