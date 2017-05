Lega Pro girone A, Como-Viterbese 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Como-Viterbese 1-1 giocata oggi, sabato 6 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Sinigaglia.



È 1-1 tra Como e Viterbese: al Sinigaglia le due squadre, già sicure dei playoff, non si fanno male. A spezzare l'equilibrio di un primo tempo avaro di emozioni è Dierna al 45' con un preciso colpo di testa su calcio piazzato. All'alba della ripresa i lariani ristabiliscono la parità con Cristiani che coglie un tiro murato di Cortesi e segna a porta vuota. La squadra di Gallo, dunque, si porta a 59 punti e, in attesa del recupero del Piacenza contro il Prato, si porta al sesto posto; i gialloblù, invece, salgono a quota 54 punti e consolidano l'ottava piazza.