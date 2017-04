Lega Pro girone A, Como-Tuttocuoio 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Como-Tuttocuoio 2-0 giocata oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Sinigaglia.



Il Como torna a sorridere: la formazione azzurra, dopo quattro partite di digiuno, riassapora il gusto del successo rifilando un secco 2-0 al Tuttocuoio. La partita si incanala subito nel binario sognato da Gallo: al 3' Pessina coglie una conclusione sporca di Bertani e, da pochi metri, batte Nocchi sbloccando immediatamente il risultato. I neroverdi restano in partita, si fanno vedere più volte dalle parti di Zanotti, ma nel finale di gara incassano la seconda sberla: Pessina verticalizza per Chinellato che, a tu per tu con Nocchi, non sbaglia. La squadra di Gallo sale così a quota 49 punti, mentre quella di Fiasconi resta ferma a 33.



COMO-TUTTOCUOIO 2-0



MARCATORI: 3’ Pessina, 92’ Chinellato.

COMO: Zanotti, Peverelli (64’ Sperotto), Briganti, Nossa, Marconi, Pessina, Fietta, Di Quinzio, Le Noci (85’ De Leidi), Bertani (76’ Damian), Chinellato. A disp. Crispino, Cuoco, Cicconi, Antezza, Cristiani, Cavalli, Cortesi, Fissore, Bartulovic. All. Gallo.

TUTTOCUOIO: Nocchi, Borghini, Bachini, Falivena, Lo Porto, Provenzano, Caciagli, Serinelli (46’ Pellini), Pinzauti, Gelli (46’ Masia), Shekiladze (72’ Ferrari). A disp. Cappellini, Mulas, Picascia, Zenuni, Siani, Frare, Berardi. All. Fiasconi.

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina.



