Lega Pro, girone A: Como, la toccata e fuga di Rubinho

Nemmeno il tempo di disfare le valigie che per Rubinho è già tempo di cambiare rotta: a un mese esatto dal suo approdo al Como, l'estremo difensore brasiliano ha rescisso il proprio contratto con il club lariano per ritornare nella "sua" Genova, quella a tinte rossoblù. Scelta singolare quella del quattro volte campione d’Italia che, arrivato in Lombardia per sostituire l'infortunato Crispino, ha preferito mollare precocemente il progetto azzurro senza lasciare il segno.





Per Rubinhosi tratta di un tuffo nel passato: il 34 enne ex, infatti, ha già vestito per tre anni la maglia del Grifone, collezionandoe rendendosi protagonista della promozione indella stagione 2006/2007 e della qualificazione indel 2008/2009. Scelto daper ricoprire il ruolo di "tappabuchi" dopo l'infortunio di, il figliol prodigo genoano farà da secondo ad Eugenio