Lega Pro, girone A: Como-Piacenza, tensione in sala stampa

Finale di cuoco in sala stampa tra Como e Piacenza. Al termine della sfida del Sinigaglia l'allenatore lariano Fabio Gallo ha sbottato contro i biancorossi, rei, secondo il tecnico, di aver volutamente portato la maglia blu al fine di costringere la formazione di casa ad indossare la seconda casacca, quella bianca: "Non è mai successo nel calcio professionistico - ha tuonato - i miei giocatori si sono dovuti cambiare, non abbiamo preparato le palle inattive, è allucinante. È stato fatto di proposito, per generare confusione".

in sala stampa tra. Al termine della sfida del Sinigaglia l'allenatore larianoha sbottato contro i biancorossi, rei, secondo il tecnico, di aver volutamente portato la maglia blu, quella bianca: "Non è mai successo nel calcio professionistico - ha tuonato - i miei giocatori si sono dovuti cambiare,. È stato fatto di proposito, per generare confusione".

A fomentare ulteriormente la tensione ci ha pensato il direttore generale Diego Foresti scagliandosi contro un giornalista di Piacenza, il quale sulla questione magliette ha parlato di un semplice errore commesso senza alcune malizia: ciò è bastato per scatenare la rabbia del dirigente azzurro che, per mezzo di frasi intimidatorie, ha "invitato" il giornalista in questione a lasciare la sala stampa.