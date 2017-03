Lega Pro, girone A: Como, Lady Essien attesa al Sinigaglia

Akosua Puni, nuova proprietaria del Como, domenica sarà al Sinigaglia per seguire lo scontro playoff tra i lombardi e il Piacenza. Trattasi di una prima volta assoluta: dopo aver rilevato settimana scorsa il club lariano per la modica cifra di 237mila euro, la moglie di Michael Essien in questi giorni atterrerà in città e nella giornata di sabato terrà una conferenza stampa al Palace Hotel in cui illustrerà il nuovo progetto azzurro. Lunedì, infine, è in programma dal notaio il rogito per il passaggio di consegna tra il curatore e la nuova amministratrice delegata, Ariella Casimiri.



, nuova proprietaria del, domenica sarà al Sinigaglia per seguire lo scontro playoff tra i lombardi e il. Trattasi di una prima volta assoluta: dopo aver rilevato settimana scorsa il club lariano per la modica cifra di 237mila euro, la moglie diin questi giorni atterrerà in città e nella giornata di sabato terrà una conferenza stampa al Palace Hotel in cui illustrerà. Lunedì, infine, è in programma dal notaio, Ariella Casimiri.

L'attesa in città è spasmodica: i tifosi, in vista di domenica, stanno preparando un'accoglienza fragorosa alla prima presidente donna nella storia del Como. Inoltre, tutti gli atleti Under 17 tesserati per una società sportiva, potranno assistere alla partita a prezzi agevolati: insomma, le prerogative per assistere ad una grande giornata di calcio ci sono tutte.