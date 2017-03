Lega Pro, Como: inizia una nuova era, Puni Essien acquista il club

Como calcistica può tornare a respirare. Dalla quarta asta fallimentare è uscito il nome del nuovo proprietario del club azzurro: trattasi della Sig.ra Puni Essien, moglie dell'ex calciatore di Milan e Chelsea, che per 237mila euro ha acquistato la società lariana. Il passaggio di proprietà avverrà entro il 31 marzo, mentre il club assumerà il nome di FC Como Srl.

Dopo tanti mesi di agonia, lacalcistica può tornare a respirare. Dalla quarta asta fallimentare è uscito il nome deldel club azzurro: trattasi della Sig.ra, moglie dell'ex calciatore di, che perha acquistato la società lariana. Il passaggio di proprietà avverrà, mentre il club assumerà il nome di

Attraverso un comunicato ufficiale, la nuova cordata si è presentata ai tifosi: "È desiderio della proprietà del suo Team esprimere gratitudine al dottor Di Michele per il grande lavoro svolto, in questi mesi difficili, con la squadra e con lo staff tecnico, e per i risultati conseguiti. Il desiderio della nuova proprietà e il suo team sono di far crescere sia la prima squadra che il settore giovanile, e di divenire parte integrante del tessuto cittadino. La proprietà e il suo team si impegneranno, infatti, per creare le condizioni per portare l'F.C. Como in Serie B al più presto e per sviluppare al meglio delle loro possibilità i giovani talenti al suo interno".