Lega Pro, girone A: Como, il dg Foresti chiama a raccolta i tifosi

Como è in fibrillazione: l'arrivo della nuova proprietà ha galvanizzato l'ambiente e a fare da portavoce a questo momento storico ci ha pensato il direttore generale Diego Foresti. Ai microfoni di Ciao Como, il dirigente azzurro ha tracciato un bilancio sulla stagione dei lariani: "La qualificazione ai playoff sarebbe un coronamento di un sogno, il premio per il lavoro fatto quest'anno, in situazioni difficoltose. Saremmo la mina vagante, l'avversario che nessuno vuole affrontare". Foresti ha chiamato a raccolta i tifosi in vista della sfida contro il Piacenza: "Domenica sarà una partita determinante, un big match anche pensando al grande obiettivo del sesto posto: vorrei che al Sinigaglia ci fosse un colpo d'occhio bellissimo. Con i tifosi ho un rapporto meraviglioso anche perché ci siamo comportati bene a vicenda: ci hanno sempre sostenuto".

Foresti, inoltre, ha lanciato una frecciatina al presidente onorario Gianluca Zambrotta: "Non l'ho mai sentito, nonostante io sia qui da marzo. Ha detto che non ha mai ricevuto una telefonata ma penso che se c'era qualcuno che avrebbe dovuto farla, è lui. Io sono qui, quando vuole non c'è problema. Il presidente onorario non è solo un nome da inserire nell'organigramma, ma dovrebbe portare qualcosa, a livello di immagine per esempio".