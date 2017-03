Lega Pro, girone A: Como, deserta la terza asta per rilevare il club

Calcio Como è andata deserta: nonostante la base sia scesa da 535mila euro a 302mila euro, nessun investitore ha ritenuto conveniente l'acquisto del club azzurro. Il curatore fallimentare Francesco Di Michele, ai microfoni de La Provincia di Como, ha espresso tutto il proprio rammarico: "Ventisei persone si sono dichiarate interessate in queste ultime settimane, non mi sembrano poche. Ci siamo dati molto da fare per dare tutte le informazioni e le indicazioni possibili a chiunque si sia fatto avanti. Sono molto dispiaciuto, e anche piuttosto deluso".

La prossima asta è stata fissata per giovedì 16 marzo (la base scenderà a 227.000 euro), ma Di Michele ammette di aver perso un po' di fiducia: "Non faccio più previsioni, corro il rischio di passare per uno sprovveduto: sinceramente non so davvero più cosa dire".