Lega Pro girone A, Carrarese-Viterbese 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Carrarese-Viterbese 1-1 giocata oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Dei Marmi.



È pareggio al Dei Marmi: Carrarese-Viterbese termina 1-1. A spezzare l'equilibrio di un primo tempo privo di emozioni è Neglia al 39' che da distanza ravvicinata batte Lagomarsini e porta in vantaggio i gialloblù. La squadra di Firicano, però, preme sull'accelleratore e nel secondo tempo trova il pareggio con Miracoli che, sugli sviluppi di corner, svetta di testa e ristabilisce la parità. Puccica allunga così la sua imbattibilità, mentre i marmiferi salgono a quota 34 punti, appena fuori dalla zona playout.



CARRARESE-VITERBESE 1-1



MARCATORI: 39’ Neglia (V), 76’ Miracoli (C).

CARRARESE: Lagomarsini, Foglio, Rosaia, Battistini (80’ Rampi), Massoni, Floriano, Petermann, Miracoli, Cristini (69’ Del Nero), Dell'Amico (88’ Torelli), Gentili. A disp. Saloni, Tutino, Benedini, Marabese, Rolfini, Massaro, Cais. All. Firicano.

VITERBESE: Iannarilli, Pacciardi, Falcone (74’ Paolelli), Neglia, Miceli, Pandolfi, Cardore, Sandomenico (65’ Jallow), Varutti, Doninelli, Celiento. A disp. Pini, D'Antonio, Dierna, Tortolano, Micheli, Cenciarelli, Jefferson, Battista. All. Puccica.

ARBITRO: Ayroldi di Mofletta.



: ammoniti Dell’Amico, Cristini, Gentili (C), Miceli (V).