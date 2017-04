Lega Pro, girone A: Carrarese, la salvezza è nelle tue mani

Molte delle possibilità salvezza della Carrarese passano dal derby contro il Pontedera: la squadra marmifera, attualmente con un punto di vantaggio sulla zona playout, sabato, in caso di successo, potrebbe effettuare un notevole salto verso il proprio obiettivo. L'allenatore gialloazzurro, Aldo Firicano, ha parlato della sfida del Dei Marmi: "Il Pontedera è reduce da una vittoria importante ottenuta contro una compagine del calibro della Giana Erminio ed in generale vive un momento d'oro con una serie di risultati utili consecutivi. Questo match nasconde le sue insidie se pensiamo al valore della rosa dei nostri avversari: loro dimostrano da sempre una grande organizzazione e qualità di gioco". Il tecnico siciliano non vuole sentire parlare di frenesia: "Predico calma e gesso perché non dovremo farci prendere dall'ansia di dover sbloccare la gara subito altrimenti corriamo il rischio di non giocare la partita che abbiamo preparato".



e Firicano lo sa bene: "Siamo consapevoli che in palio ci saranno punti importanti se non fondamentali che possono consentirci di avvicinarci sempre di più all'obiettivo salvezza, al netto dei risultati delle nostre dirette concorrenti che si verificheranno sugli altri campi.".