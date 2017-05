Lega Pro girone A, Carrarese-Lupa Roma 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Carrarese-Lupa Roma 0-0 giocata oggi, sabato 6 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Dei Marmi.



Pareggio senza reti al Dei Marmi: Carrarese e Lupa Roma non vanno oltre ad uno 0-0 che condanna le due squadre ai playout. Partita noiosa, quasi soporifera, caratterizzata da un terreno di gioco reso ai limiti della praticabilità dalla copiosa pioggia: la formazione di casa impone il gioco, mentre i capitolini si difendono con ordine cercando di pungere in contropiede. Il match produce poche occasioni da rete e un finale incandescente con entrambe le squadre che terminano in dieci uomini a causa delle espulsioni di Baldassin e Galloppa.