Per Aldo Firicano è tempo di presentazioni. Il nuovo allenatore della Carrarese ha concesso un'intervista al sito ufficiale dei marmiferi, nella quale ha sottolineato i punti chiave da cui ripartire: "Conosco una parola d'ordine che animerà il nostro spogliatoio e la sostengo con convinzione: lavoro, lavoro ed ancora lavoro. C'è tempo e modo per risalire la china: a partire già dal primo allenamento mi aspetto una reazione positiva del gruppo che dovrà sacrificarsi, correre e sudare ed ognuno dovrà mettere al primo posto la Carrarese. L'obiettivo è quello di salvarsi senza play out".



Conosco già questa città e l'ambiente e per me non è una sfida e neppure un'occasione perché tutte le mie attenzioni saranno rivolte al campo e a non deludere la fiducia e le aspettative di chi mi ha voluto ed ha dimostrato di credere in me".

Infine, un'ultima battuta sul parco giocatori a propria disposizione: "Il gruppo di ragazzi di cui dispongo è competitivo con potenzialità importante. Sarà importante uscire da ogni campo con la consapevolezza di aver dato tutto e fatto il possibile ed anche di più. Una volta intrapresa questa strada miglioreremo sotto ogni profilo e miglioreremo la nostra graduatoria".