Lega Pro girone A, Carrarese-Alessandria 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Carrarese-Alessandria 0-1 giocata oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 33a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Dei Marmi.



L'torna a ruggire: i grigi dopo otto turni ritornano ain trasferta superando di misura la(0-1 il finale). La squadra dimostra sin da subito grinta e voglia di lasciarsi alle spalle la sconfitta rimediata contro la Giana Erminio: i piemontesi spingono, colpisconocone al 42' passano con, puntuale nell'accompagnare il contropiede alessandrino e nel battere Lagomarsini da posizione. Nella ripresa i ritmi calano, gli ospiti provano a chiudere i conti con, ma il risultato resta invariato: l'Alessandria sale a quota 69 punti, la formazione diresta ferma a 33.: 32' Barlocco.: Lagomarsini, Foglio, Rosaia, Massoni, Floriano, Miracoli (81' Cais), Migliavacca, Cristini (74' Rolfini), Galloppa, Bastoni (70' Dell'Amico), Gentili. A disp. Saloni, Battistini, Petermann, Tutino, Benedini, Torelli, Marabese, Massaro. All. Firicano.: Vannucchi, Celjak, Cazzola, Nicco, Fischnaller (67' Iocolano), Gonzalez (85' Sestu), Sosa, Barlocco, Gozzi, Branca, Bocalon (72' Evacuo). A disp. La Gorga, Manfrin, Piana, Rosso, Piccolo, Marras, Nava. All. Braglia.: Paolini di Ascoli Piceno.: ammoniti Migliavacca, Cristini (C), Celjak, Branca (A).