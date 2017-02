Lega Pro, girone A: Bocalon raggiunge Gonzalez nella classifica marcatori

L'vince, convince e segna. Se i grigi, infatti, hanno il miglior attacco delè soprattutto per merito di Pabloe Riccardo, punte di diamante del gioiellino confezionato quest'anno da Piero. Il successo sul Tuttocuoio, oltre ad aver spazzato via le critiche ricevute dopo la sconfitta di Cremona, ha permesso a Bocalon di raggiungere il compagno argentino in vetta allaconall'attivo.