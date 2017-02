Lega Pro, girone A: Arezzo, vertigini d'alta classifica?

Dopo aver inanellato sei risultati utili consecutivi, in casaqualche equilibrio si è rotto: le sconfitte rimediate contro, infatti, oltre ad aver interrotto bruscamente il buon periodo amaranto, ne hanno messe in evidenza alcune lacune, soprattutto caratteriali. Le attenuanti, però, non mancano: i rossoneri di, infatti,sono la squadra più in forma del momento mentre la truppa diresta un'autentica corazzata che, nonostante qualche passo falso, dispone di una materia prima superiore rispetto a quella dei toscani. Un altro aspetto da non sottovalutare è, senza dubbio, l'abitudine di squadre come, Cremonese ea navigare nelle zone di testa e, dunque,che da essa ne derivano.