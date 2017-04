Lega Pro, girone A: Arezzo, Moscardelli rinnova

Davide Moscardelli prolunga il suo contratto con l'Arezzo anche per la prossima stagione. L'accordo con il bomber amaranto era già stato raggiunto verbalmente alla chiusura del mercato di gennaio e, in occasione del raggiungimento del traguardo dei 15 gol, sarà ratificato ufficialmente con la firma che sarà apposta oggi pomeriggio dalle 18:30 allo Stadio Comunale "Città di Arezzo", alla presenza della stampa e anche dei tifosi che vorranno intervenire". Attraverso una nota ufficiale la società amaranto ha annunciato che Moscardelli, uomo di punta del progetto aretino, rimarrà in Toscana anche nella prossima stagione.

Al primo anno ad Arezzo, il barbuto attaccante ex Lecce ha siglato in campionato ben 15 reti in 28 presenze contribuendo sensibilmente all'ottima stagione degli amaranto. Inoltre, lo scettro di capocannoniere è ancora alla portata: Bocalon, infatti, ha segnato solo tre gol in più rispetto all'aretino.