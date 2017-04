Lega Pro, girone A: Arezzo, Moscardelli a caccia del record

Davide Moscardelli ad Arezzo sta vivendo una seconda giovinezza. Arrivato in estate dopo l'esperienza a Lecce, il barbuto attaccante classe '80 ha preso per mano la compagine amaranto portandola ai vertici del girone A di Lega Pro: con 16 reti all'attivo in campionato, infatti, è l'attuale capocannoniere della squadra, nonché uomo di punta del progetto aretino. Moscardelli, fresco di rinnovo contrattuale, vanta inoltre una media realizzativa spaventosa: un gol ogni 145', come mai prima in carriera.

L'obiettivo personale nelle prossime due partite è quello di stracciare il record di reti in campionato fatto registrare in Serie B nella stagione 2003/04 con la maglia della Triestina: quell'anno mise a segno 16 reti in 42 partite, motivo per cui all'ex Bologna sarà sufficiente siglare solo una rete per rendere questa stagione la più prolificua della propria carriera.