Lega Pro, girone A: Arezzo, è il momento di alzare l'asticella

Arezzo è arrivata l'ora di misurare le proprie ambizioni: dopo aver chiuso questa prima metà di stagione al quarto posto, per la squadra di Sottili è tempo di scoprire le carte. Il potenziale palesato in questi mesi dagli amaranto è sotto gli occhi di tutti: il club toscano ha mostrato di possedere una materia prima raffinatissima, frutto di una perfetta miscela tra "vecchi" senatori e giovani nel pieno della propria maturità che ha reso i toscani una pericolosa "outsider" del girone A.

I 39 punti conquistati in queste prime ventuno giornate sono la certificazione dell'etichetta ad essa affibbiata: rispetto allo scorso anno gli amaranto hanno fatto registrare un saldo di +12 e, inoltre, al Città di Arezzo sono ancora imbattuti, in virtù dei 24 punti racimolati in dieci partite. Numeri da urlo che raccontano di un Arezzo pronto finalmente ad alzare l'asticella e a mettersi al pari delle "big".